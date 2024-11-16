Церковный праздник 17 ноября - церковь чтит память святых священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера.
Святые ученики и последователи апостола Павла обратили ко Христу многих язычников за что их схватили и привели на допрос к градоначальнику Ливания.
Их уговаривали отречься от христианской веры, но они не согласились несмотря на уговоры и угроы.
Когда их приказали пытать - Святые перенесли нечеловечные мучения.
Какой 17 ноября религиозный праздник и праздник по народному календарю: Еремин день, Ярема.
Что нельзя делать в Церковный праздник 17 ноября:
Издавна считалось, что 17 ноября необходимо оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор.
"Ярема – сиди дома", – говорили наши предки, если ослушаться совета, можно было столкнуться с нечистой силой или притянуть к себе разные неприятности.
В Церковный праздник 17 ноября запрещалось трудиться и отправляться в дальний путь.
Издавна верили, что принесет это только неудачи.
Нельзя хвастаться 17 ноября, иначе все достижения потеряются.
Запрещено в этот день примерять чужое венчальное кольцо - можно было навлечь на себя проблемы.
Не празднуйте на Церковный праздник 17 ноября свадьбу, не заводите новые знакомства, не начинайте важных дел – ничего хорошего из этого не выйдет.
Народные приметы на Церковный праздник 17 ноября:
Теплая погода в этот день на мягкую зиму. Сильный заморозок - скоро будет серьезное похолодание.
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