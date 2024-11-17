Снижение цен на молоко и молочные продукты в Украине пока очень маловероятно.

Во второй половине ноября в Украине ожидается дальнейший рост закупочных цен на молочное сырье.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили рассказал, что закупочная цена молока в Украине уже выросла на 1,38 грн за килограмм, достигнув отметки 18,02 грн за килограмм. За этот же период средняя закупочная цена молока экстрасорта выросла на 1,25 грн и составляет 18,95 грн за килограмм.

Эксперт объясняет рост цен дефицитом молока-сырья на внутреннем рынке, возникший из-за высокого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

"Закупочные цены растут из-за дефицита молока-сырья на внутреннем рынке и высокого спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Вероятно, это связано с временным сокращением спроса на сливочное масло, сухое молоко и сыры", - пояснил эксперт.

Кроме того, внешние рынки активно покупают украинское сливочное масло, что оказывает давление на цены молока-сырья в Украине. Все эти факторы повышают цены на молоко и молочные продукты и во второй половине ноября можно ожидать еще больший рост.

Несмотря на повышение цен на молоко, эксперт не ожидает резких колебаний. Согласно прогнозам, к началу декабря активность на мировом молочном рынке замедлится из-за приближающихся новогодних праздников. Это может привести к определенной стабилизации цен на сырье. Однако существенное падение цен маловероятно.

"Низкие запасы сливочного масла в Украине должны сдерживать снижение цен на молоко-сырье", – отметил Кухалейшвили.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет