Церковный праздник 18 ноября по новому календарю, православные в этот день чтят память священномучеников Платона и Романа.

Какой праздник 18 ноября по народному календарю: Платон и Роман Зимоуказатели.

В народе Романа и Платона просили об улучшении благосостояния, а также помочь пережить зиму и подарить следующей осенью щедрый урожай.

Наши 18 ноября традиционно шли в церковь и у святых Платона и Романа просили помощи в финансовых делах, благополучно пережить зиму, вырастить хороший урожай.

Святые оберегают супружеские пары, поэтому стоит молиться 18 ноября.

18 ноября нужно всего провести с близкими, посвятить день можно рукоделию, поделкам, также рекомендуется поменять постельное белье и постирать.

В народном календаре 18 ноября называют праздник Платон и Роман Зимоуказатели.

Издавна говорили, какая погода будет 1 декабря, такой будет и вся зима - "Платон да Роман кажут зиму нам".

Что нельзя делать в Церковный праздник 18 ноября: нельзя выбрасывать или дарить игрушки своих детей - можно вызвать беду на ребенка.

Также 18 ноября нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется ехать в дальнее путешествие, злословить и обижаться, ссориться таже нельзя потому что конфликт может затянуться на следующий год.

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