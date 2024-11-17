Церковный праздник 18 ноября по новому календарю, православные в этот день чтят память священномучеников Платона и Романа.
Какой праздник 18 ноября по народному календарю: Платон и Роман Зимоуказатели.
В народе Романа и Платона просили об улучшении благосостояния, а также помочь пережить зиму и подарить следующей осенью щедрый урожай.
Наши 18 ноября традиционно шли в церковь и у святых Платона и Романа просили помощи в финансовых делах, благополучно пережить зиму, вырастить хороший урожай.
Святые оберегают супружеские пары, поэтому стоит молиться 18 ноября.
18 ноября нужно всего провести с близкими, посвятить день можно рукоделию, поделкам, также рекомендуется поменять постельное белье и постирать.
В народном календаре 18 ноября называют праздник Платон и Роман Зимоуказатели.
Издавна говорили, какая погода будет 1 декабря, такой будет и вся зима - "Платон да Роман кажут зиму нам".
Что нельзя делать в Церковный праздник 18 ноября: нельзя выбрасывать или дарить игрушки своих детей - можно вызвать беду на ребенка.
Также 18 ноября нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Не рекомендуется ехать в дальнее путешествие, злословить и обижаться, ссориться таже нельзя потому что конфликт может затянуться на следующий год.
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