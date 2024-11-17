Отдельные сорта подорожали до 55 грн. за килограмм.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на продавцов. Те говорят, что стоимость поднялась из-за нескольких ключевых факторов. Среди основных причин – резкое уменьшение урожая, вызванное весенними морозами, а также значительное удорожание затрат на хранение продукции.

Надежда, одна из продавцов яблок из Винничины, отмечает, что в этом году яблоки стали намного дороже. Самый популярный сорт "Фуджи" теперь стоит 55 грн за килограмм, что является существенным повышением по сравнению с прошлогодними ценами на уровне 20 грн за килограмм. Электроэнергия для хранилища, где хранятся яблоки, обходится продавцу в 11 тысяч гривен в месяц.

Агрономы в Киевской области также отмечают низкую урожайность, собрав всего 290 тонн яблок с 43 гектаров. Такую ситуацию повлияли не только морозные весенние ночи, но и погодные условия в других странах.

"Внутренний европейский рынок, к которому мы также относимся, задекларировал примерно на 10% меньший урожай, чем в прошлом году. А его крупнейший производитель яблока Польша задекларировала на 20%. Это также серьезно давит на цены на рынке", - отметил руководитель компании по экспорта яблок Владимир Гуржий.

Но не только погодные условия стали причиной удорожания фруктов. Влияние на рынок также оказали события в Бразилии, где вредители уничтожили часть урожая апельсинов, необходимых для производства соков. В результате цены на концентраты также выросли и производители соков начали увеличивать долю яблочного концентрата, что повлияло на цены яблок в Украине.

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