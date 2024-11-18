Одновременно меньше изменилась розничная стоимость на свинину грудинку, ведь она подешевела на 1,1% - до 179,29 гривны за килограмм.

Эксперты прогнозируют, что усиленное удорожание популярных видов мяса начнется зимой, однако вероятность, что стоимость может пойти вверх уже в конце осени.

Об этом сообщила ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наталья Копытец 24 Канала.

Больше всего подорожала говядина гуляш, которая поднялась на 20,9% и теперь составляет 301,32 гривны за килограмм.

Кроме того, за последний год также подорожали:

свиной ошейок - до 286,05 гривны за килограмм (+18,1%);

куриные бедра - до 125,00 гривен за килограмм (+9,6%);

свинная подбрюшина - до 179,00 гривен за килограмм (+9,5%);

свиной шашлык - до 238,03 гривны за килограмм (+9,1%);

куриное филе - до 174,50 гривны за килограмм (+8,7%);

другие виды мяса, напротив, снизились в цене в пределах 1,1-9,7%.

Одновременно меньше изменилась розничная стоимость на свинину грудинку, ведь она подешевела на 1,1% - до 179,29 гривны за килограмм. Цена сала снизилась на 9,7% и в настоящее время составляет 234,0 гривны за килограмм.

“Сокращение поголовья крупного рогатого скота, а значит и предложения говядины и телятины на рынке, влечет за собой повышение цены на эти виды мяса. Со свининой ситуация значительно лучше: промышленное производство свинины в 2024 г. выросло, что повысило предложение этого вида мяса в розничной торговле и способствовало снижению розничных цен на отдельные виды свинины и сало. Высокие затраты на корма, горючие и энергетические ресурсы, являющиеся следствием полномасштабного вторжения России в Украину, продолжают оказывать давление на себестоимость производства мяса, повышая ее”, - пояснила Копытец.

Следовательно, согласно прогнозу, в конце осени вероятно будет больше рост розничных цен (до 5%) на основных видах мяса.

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