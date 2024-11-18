Изменения вступят в силу уже с 1 декабря, а предприятия получают переходный период к концу февраля.

В Украине до 15 ноября провели аудит забронированных работников, что привело к потере статуса критичности для 10% предприятий – десятки тысяч работников потеряли свой статус забронированных.

Согласно информации источника NV Бизнес, основной причиной отказа в бронировании явилось несоответствие уровня официальной заработной платы забронированных работников тем данным, которые были указаны при оформлении статуса критичности.

В настоящее время в Украине забронировано около 1 миллиона человек. Согласно новым требованиям, для того чтобы компания могла забронировать своих сотрудников, необходимо соответствовать трем критериям:

Средний уровень заработной платы должен составлять не менее 20 тыс. грн. в месяц (2,5 минимальных зарплаты).

Не меньше должны зарабатывать и сами забронированные работники.

У предприятия не должно быть задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Ожидается, что обновленная процедура бронирования вступит в силу с 1 декабря, а заявки можно будет подавать через портал "Дія". Это не совсем нравится бизнесу, поскольку некоторые компании уже утратили статус критичности и к началу зимы их работники могут быть мобилизованы.

Кроме того, предприятия должны проходить ежемесячный мониторинг для проверки соответствия новым требованиям. Правительство также ввело механизм лишения статуса критичности, которого ранее не было.

Для компаний, сохранивших статус критических и имеющих забронированных работников, предусмотрен переходный период до 28 февраля 2025 года. К этому времени все предприятия обязаны переоформить бронирование в соответствии с новыми требованиями.

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