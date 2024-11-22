Домохозяйства с долгами за жилищно-коммунальные услуги рискуют потерять право на государственную субсидию , однако даже в такой ситуации есть возможность сохранить эту поддержку.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили , как действовать должникам, чтобы получить помощь.

Почему субсидия может быть потеряна?

Украинцы, накопившие долги за коммунальные услуги, должны как можно быстрее закрыть этот вопрос. В противном случае они могут остаться без субсидии. Причины утраты права на государственную помощь:

долг существует более трех месяцев к моменту обращения;

задолженность возникла за последние три года;

сумма долга превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

Как должнику оформить субсидию?

Чтобы избежать потери субсидии, необходимо урегулировать вопросы задолженности, обратившись к поставщикам коммунальных услуг. Они предоставляют информацию о долге и вариантах его погашения. Для получения субсидии должнику следует:

Заключить договор о реструктуризации задолженности.

Погасить долг и предоставить подтверждающие документы.

Обжаловать долг в суде и подать решение об открытии производства.

В таких случаях субсидию могут назначить в течение двух месяцев после начала отопительного или неотапливаемого сезона. Если долг будет погашен или подтверждено его отсутствие после этого периода, субсидию могут назначить за месяц, следующий по представлению документов в Пенсионный фонд.

Оставайтесь внимательными к своим обязательствам, чтобы сохранить государственную помощь.

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