Снижение стоимости наблюдается практически по всему рынку, причем наибольшее удешевление коснулось картофеля, репчатого лука и огурцов.

По данным аналитиков проекта EastFruit, цена на оптовые партии репчатого лука теперь стартует от 10 гривен за килограмм, в то время как еще неделю назад минимальная цена была 13 гривен. То же произошло с картофелем, который подешевел с 22 до 20 гривен за килограмм.

Не остались в стороне и огурцы. После полутора месяцев без изменений цена на тепличные огурцы снизилась до 90-110 гривен за килограмм по сравнению со 100-125 гривнами неделей ранее. на внутреннем рынке местные огурцы практически не поступают из-за сезонных колебаний.

Еще одним интересным изменением стало удешевление тыквы: цена на этот овощ снизилась с 17-25 гривен до 10-15 гривен за килограмм, а цветная капуста подешевела с 90-110 до 70-100 грн.

Снижение цен также произошло в сегменте зелени. Укроп стал дешевле на 20-30 гривен за килограмм, а салат – на 10-30 гривен, в зависимости от вида.

Также было зафиксировано падение цен на цитрусовые. Апельсины, еще недавно стоившие 75-80 грн, теперь можно купить по 50-75 грн за килограмм, а лимоны снизились в цене с 60-75 грн до 53-60 грн за килограмм.

Несмотря на эти положительные изменения, аналитики не исключают, что в ближайшие недели цены могут снова измениться, в частности, из-за сезонных колебаний и колебаний спроса. Однако сейчас на рынке наблюдается заметное удешевление основных продуктов питания.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет