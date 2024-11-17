Окремі сорти подорожчали до 55 грн за кілограм.

Про це пише ТСН з посиланням на продавців. Ті кажуть, що вартість піднялася через кілька ключових факторів. Серед основних причин – різке зменшення урожаю, спричинене весняними морозами, а також значне здорожчання витрат на зберігання продукції.

Надія, одна з продавців яблук із Вінничини, зазначає, що цього року яблука стали набагато дорожчими. Найпопулярніший сорт "Фуджі" тепер коштує 55 грн за кілограм, що є суттєвим підвищенням у порівнянні з минулорічними цінами на рівні 20 грн за кілограм. Електроенергія для сховища, де зберігаються яблука, обходиться продавцю в 11 тисяч гривень на місяць.

Агрономи на Київщині також відзначають низьку урожайність, зібравши лише 290 тонн яблук з 43 гектарів. На таку ситуацію вплинули не лише морозні весняні ночі, а й погодні умови в інших країнах.

"Внутрішній європейський ринок, до якого ми також відносимося, задекларував приблизно на 10% менший урожай, ніж у минулому році. А його найбільший виробник яблука Польща задекларувала на 20%. Це також серйозно тисне на ціни на ринку", – зазначив керівник компанії з експорту яблук Володимир Гуржій.

Але не лише погодні умови стали причиною здорожчання фруктів. Вплив на ринок мали також події в Бразилії, де шкідники знищили частину урожаю апельсинів, необхідних для виробництва соків. В результаті ціни на концентрати також зросли, і виробники соків почали збільшувати частку яблучного концентрату, що вплинуло на ціни яблук в Україні.

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