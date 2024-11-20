Цены на продукты питания в Украине продолжают расти, и этот тренд, вероятно, будет продолжаться и в следующем году.

Экономисты объясняют увеличение цен несколькими факторами, в том числе аномальной жарой и засухой, а также уменьшением доходов украинцев.

Об этом в эфире Общественного радио отметил экономист Олег Пендзин. Он добавил, что особенно сильно пострадали производители картофеля и зерновых — в этом году они собрали на 30% меньше картофеля и на 10 миллионов тонн меньше зерна по сравнению с предыдущим годом.

Олег Пендзин отмечает, что рост цен на продовольствие стал ощутимым для украинцев. К примеру, хлеб подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом, а овощи — вдвое больше. Но, по словам экономиста, это еще не предел. Влияние на цены оказывает не только сокращение урожая, но и уменьшение реальных доходов населения. Теперь большинство украинцев пытаются экономить, покупая более дешевые продукты, что способствует дополнительному спросу на бюджетный сегмент продуктов, и, как следствие, еще большему удорожанию этой группы товаров.

"Исследование, которое опубликовал Центр Разумкова, показало, что 44% украинцев экономят на продовольствии. То есть они выбирают продукты более дешевого и худшего качества для того, чтобы обеспечить свою потребительскую корзину", — отмечает Пендзин.

Соответственно мясо по сравнению с октябрем прошлого года подорожало лишь на 1-2%, а вот цены на овощи выросли вдвое.

Еще одним важным фактором, который повлияет на удорожание, является утверждение проекта государственного бюджета на 2025 год, в котором предусмотрено "замораживание социальных стандартов". Это, по словам Пендзина, означает, что уровень доходов населения не увеличится и украинцы будут вынуждены все больше ориентироваться на более дешевые варианты продуктов.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет