Многие считают, что ее оставление в должности в период расследования является нравственным нарушением, которое вредит доверию к государственным институтам.

Татьяна Крупа, являющаяся председателем Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), продолжит выполнение своих обязанностей до ноября 2025 года, несмотря на расследование о возможном незаконном обогащении.

Об этом говорится в материалах суда .

Стоимость ее активов превышает 137 млн ​​грн, что значительно больше официально задекларированных доходов, при этом поступление этих средств до сих пор не подтверждено.

Это решение получило большой резонанс, поскольку в настоящее время продолжается досудебное расследование по делу о вероятном незаконном обогащении Крупы. Контракт с ней был заключен в ноябре 2020 года на пять лет, то есть ее полномочия как главы МСЭК автоматически продлеваются на еще один год после течения расследования, что ставит под сомнение законность ее деятельности.

Также Крупа является депутатом Хмельницкого областного совета восьмого созыва с декабря 2020 года, работает в комиссии по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования, культуры, религии и спорта. согласно материалам следствия, с момента начала ее работы в должности она набрала активов на сумму 137 млн ​​грн, что значительно превышает ее официальные доходы. Законность происхождения этих активов пока не подтверждена.

В расследовании также отмечается, что Крупа, будучи в должности главного врача Хмельницкого областного центра проведения медико-социальной экспертизы и исполняла обязанности депутата, могла иметь корыстные мотивы в своих действиях. Однако она продолжала приобретать активы без надлежащих законных оснований, несмотря на осознание возможных негативных последствий.

Правоохранители занимаются изучением всех других дел, пытаются подтвердить или упростить обвинения в незаконном обогащении Крупы. Вместе с тем, защита настаивает на невиновности и утверждает, что часть выявленных средств не принадлежит семье Крупы, и их происхождение будет доказано во время судебного процесса.

Муж Татьяны Крупы также выразил надежду на ее освобождение из-под стражи из-за недостаточности улик для подтверждения вины.

Решение о продлении контракта с Татьяной Крупой до ноября 2025 вызвало критику среди общественности и экспертов. Многие считают, что ее оставление в должности в период расследования является нравственным нарушением, которое вредит доверию к государственным институтам. Однако окончательное решение о законности ее действий должно быть принято судом.

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