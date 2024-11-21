В Украине понятие "розовый налог" пока не очень распространено, хотя бывают случаи обоснованной разницы в ценах между мужской и женской одеждой.

Продукция для женщин часто стоит дороже, чем аналогичные мужские изделия, хотя их качество может быть одинаковым.

Причины этого кроются в маркетинговых стратегиях и спецификах потребительского рынка, свидетельствуют исследования Департамента потребительской политики штата Нью-Йорк.

Почему женская одежда дороже мужской?

Согласно исследованиям, средняя цена женских товаров составляет на 7% больше, чем цена мужских. Анализ более 800 товаров 90 брендов показал, что наибольшие ценовые разрывы наблюдались в следующих категориях: средства личной гигиены (13%), одежда (8%) и игрушки и детские аксессуары (7%).

Разница цен есть и в сфере услуг. К примеру, бывший президент США Барак Обама как-то отметил, что химчистка его рубашки стоила дешевле, чем уход за блузкой жены Мишель.

В 2020 году Нью-Йорк официально запретил практику розового налога. Новый закон запрещает устанавливать разные цены на товары или услуги по гендерному признаку. Например, если розовые тощи будут стоить дороже голубой этой же модели, это будет признано нарушением.

Розовый налог в Украине

В Украине понятие "розовый налог" пока не очень распространено, хотя бывают случаи обоснованной разницы в ценах между мужской и женской одеждой. Например, в сюжете ТСН рассказывалось о львовянке Наталье Голяк. Ее подруга столкнулась с удивительной ситуацией, когда олимпийское тощие в спортивном магазине стоило дороже в женской версии, чем в мужской. Оба изделия были одинаковы по материалам и виду, но из-за длинных рукавов мужской вариант ей не подошел.

Причины разницы в ценах

Многие предполагают, что причина кроется в сексизме, однако маркетологи объясняют это бизнес-стратегиями. Киевский эксперт Андрей Шараевский отмечает, что конкуренция среди брендов, ориентирующихся на женскую аудиторию, заставляет их больше инвестировать в рекламу. Эти расходы часто компенсируют повышение цены на женскую одежду.

Юристка Дженнифер Вайс-Вульф добавляет , что разделение товаров на «мужские» и «женские» – это маркетинговый подход, позволяющий производителям зарабатывать больше, используя стереотипы и целевые группы потребителей. Такой подход типичен для капиталистического рынка, от которого бизнес растет.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.