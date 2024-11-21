Злоумышленник ударил военнослужащего, вылил ему в лицо неизвестное вещество и скрылся.

На Львовщине военнообязанный мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) напал на работника территориального центра комплектования ( ТЦК ) и скрылся.

Об этом говорится в определении суда, обнародованном в судебном реестре в ноябре 2024 года.

Впоследствии его задержали, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Работники районного ТЦК и СП 21 октября привезли в военкомат жителя Самбора, который не имел при себе военно-учетных документов.

На следующее утро, после прохождения ВЛК, где мужчина признали годным к военной службе, он напал на сопровождавшего его солдата. Злоумышленник ударил военнослужащего, вылил ему в лицо неизвестное вещество и скрылся. В результате нападения работник ТЦК получил поврежденную черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и конъюнктивит обоих глаз.

Против нападавшего возбуждено уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений и препятствования деятельности ВСУ и других военных формирований. Подозреваемый игнорировал вызовы следователей и был объявлен в розыск. Задержан был 12 ноября.

Суд принял решение оставить задержанного под стражей. Расследование продолжается.

Последние новости Украины:

"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом