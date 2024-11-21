Украинки получат возможность получить профессиональное образование для традиционно "мужских" профессий, где зарплата может достигать до 40 тысяч гривен.

Как сообщает Министерство экономики Украины, участницы государственной программы смогут освоить более 30 различных специальностей. Обучение будет бесплатным или с частичной доплатой, иногда может покрыть работодатель.

Обучение будет проходить по заказу работодателя, который обязуется трудоустроить женщину после завершения курса.

Работодатель может заказать обучение через центр занятости, а женщины сами будут выбирать соответствующее учебное заведение. Среди доступных профессий — водитель трамвая или троллейбуса (зарплата до 36 тысяч грн), водитель погрузчика (до 39 тысяч грн), оператор станков с программным управлением (до 36 тысяч грн), фрезеровщица (до 40 тысяч грн) и мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики (до 36 тысяч гривен).

Центр занятости покрывает часть стоимости обучения – до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 30 280 грн). Если цена обучения превысит эту сумму, разницу придется оплатить либо работодателю, либо участнице программы.

"Эта программа поможет женщинам освоить новые профессии, где они были ранее менее представлены. Женщины смогут за государственные средства овладеть более 30 профессиями, в том числе и наиболее востребованными среди работодателей. Бизнес получит возможность подготовить для себя необходимых специалистов, недостаток которых он сейчас остро ощущает" , - отметила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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