В Украине начался сезон мандаринов и цены на любимый зимний фрукт существенно снизились.

Сейчас средняя стоимость мандаринов составляет 80,87 грн за килограмм, в то время как в начале сентября цена достигала 122,20 грн.

Как сообщает РБК-Украина, эта тенденция обусловлена ​​началом сбора урожая в основных странах-поставщиках – Турции, Греции, Израиле, Испании, Пакистане и Египте.

"Средняя цена на мандарины на оптовом рынке "Шувар" во Львове упала на 10% за неделю и составляет сейчас 97,50 грн/кг. Раньше стоимость была 107,5 грн/кг", – рассказывает руководитель отдела маркетинга рынка Татьяна Попович.

Самыми популярными сортами среди покупателей остаются сатсума - сладкие мандарины с тонкой кожурой, и клементины - плоды без косточек.

В целом стоимость фруктов зависит от сорта и поставщика. В АТБ мандарины из Турции стоят 82,95 грн/кг, клементины – 71,55 грн/кг. В Сильпо – самые дешевые мандарины (сорт муркот) – 69 грн/кг, клементины – 99 грн/кг, сорт Мона Лиза – 199 грн/кг. Новус предлагает следующие цены: сатсума – 69,99 грн/кг, испанские мандарины – 159 грн/кг, акционная цена на клементины – 59,99 грн/кг (обычная цена – 99 грн). А у Фори акционная цена на мандарины – 74,90 грн/кг (обычная – 82,90 грн), клементины можно купить за 119,90 грн/кг.

В канун новогодних праздников и Дня Святого Николая возможно незначительное повышение цен из-за роста спроса. Впрочем, при стабильном предложении резких скачков стоимости не предусматривается.

Источник: РБК-Украина .

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