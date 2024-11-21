В октябре этот показатель был на уровне 28,47 грн, что на 4,06 грн больше.

На украинском рынке цены на овощи борщового набора, в том числе картофель, постоянно колеблются, в частности, за прошлый год цена на картофель в отдельных регионах выросла на 170%.

Как отметила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» во Львове, стоимость картофеля в 2024 году выросла почти втрое по сравнению с 2023 годом.

Основными причинами столь значительного подорожания стали:

Неурожай из-за неблагоприятных погодных условий, включая продолжительную жару и засуху летом 2024 года.

Уменьшение площадей посевов из-за экономических трудностей и проблем с логистикой.

Увеличение затрат на производство, включая рост цен на топливо, удобрения и другие ресурсы.

Эксперт также добавила, что в Украине есть значительное сокращение производства картофеля, что также влияет на цены.

Согласно данным "Минфин", на сегодняшний день средняя цена 1 кг картофеля составляет 32,53 гривен. В октябре этот показатель был на уровне 28,47 грн, что на 4,06 грн больше.

Средняя цена на молодой картофель сейчас составляет 39,90 гривен за кг, что на 0,38 гривен больше по сравнению с прошлым месяцем.

В то же время, картофель розового сорта в ноябре стоит 36,08 гривен за кг, тогда как в октябре цена была на 5,31 гривен ниже - 30,77 гривен.

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