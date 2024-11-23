В некоторых общинах тарифы могут повыситься в случае, если местные власти меняют их без согласования с НКРЭКУ

С 1 декабря тарифы на электроэнергию, газ и воду для населения остаются без изменений и украинцы будут продолжать оплачивать коммунальные услуги по предварительным ставкам.

Цены на электроэнергию остаются на уровне, установленном постановлением Кабмина №632 от 31 мая 2024 года.

Тарифы на электроэнергию

Для бытовых потребителей тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час , и эта стоимость будет актуальна до 30 апреля 2025 года.

Владельцы двухзонных счетчиков платят меньше в ночное время – 2,16 гривны за киловатт-час с 23:00 до 07:00.

Для потребителей с электроотоплением предусмотрен льготный тариф. При использовании до 2000 киловатт-лет в месяц цена составляет 2,64 гривны за киловатт-год до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года.

Тарифы на газ

Стоимость газа для бытовых потребителей, пользующихся услугами "Нефтегаз Украины", осталась на уровне 7,96 гривны за кубометр (включая НДС). Эта цена сохраняется до 30 апреля 2025г.

Для клиентов других газоснабжающих компаний тарифы варьируются в пределах 7,96–9,99 гривны за кубометр .

Тарифы на воду

Тарифы на воду для жителей городов также остаются без изменений на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Следует отметить, что в некоторых общинах тарифы могут повыситься. Это возможно в случае, когда местные власти меняют их без согласования с НКРЭКУ (Национальной комиссией, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг). Однако официально НКРЭКУ не изменяла стоимость водоснабжения для населения с 1 июня.

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