После взлома вашей сети Wi-Fi мошенники могут получить удаленный доступ к любому подключенному устройству с уязвимыми настройками безопасности.

Ваш Wi-Fi может быть взломан, если вы все еще используете учетные данные маршрутизатора по умолчанию, не обновили его прошивку или не включили удаленное управление.

Вот как узнать, взломан ли ваш Wi-Fi:

Низкая скорость интернета - если вы заметили, что ваш интернет намного медленнее обычного, это может означать, что к вашей сети имеет доступ злоумышленник.

Обнаружены неизвестные устройства или IP-адреса - злоумышленники могут попытаться подключиться к вашей сети с помощью неизвестных устройств. Если вы считаете, что кто-то следит за вашей активностью, вы можете войти в IP-адрес вашего маршрутизатора в веб-браузере и просмотреть список подключенных устройств .

Ваш пароль Wi-Fi взломан и изменен - кибератаки изменят ваши учетные данные вскоре после взлома маршрутизатора, чтобы помешать вам изменить настройки и защитить себя.

Если вы заметили, что на ваших устройствах установлено программное обеспечение или приложения, на которые вы не давали разрешения, это может быть еще одним явным признаком того, что киберпреступник захватил контроль над вашей сетью Wi-Fi.

Странная активность в вашем браузере: если вы пытаетесь посетить веб-сайт или онлайн-сервис и автоматически перенаправляетесь на другой сайт, возможно, взломан ваш маршрутизатор Wi-Fi и мошенники изменили настройки его системы доменных имен (DNS).

Мошенники могли найти конфиденциальную информацию, данные или фотографии, которые они будут использовать для вымогательства денег. Если вы получили сообщение о программе-вымогателе, это может быть результатом взлома сети Wi-Fi.

Источник: aura.com.

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