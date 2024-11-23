Волонтеры говорят, что их цель не только помогать армии, но и поддерживать моральный дух в сложные военные времена.

В Днепре более 500 пенсионерок объединились в волонтерское движение "Бабушки для ВСУ".

Почему женщины решили объединиться – они рассказали Общественному .

С начала полномасштабной войны женщины изготовили более 11 000 изделий, таких как ортопедические подушки, нашоломники, обереги, теплые коврики и одежда. Одна из основательниц, 69-летняя Валентина, рассказывает, что сегодня военные больше нуждаются в нижнем белье, теплых шапках и перчатках.

Валентина каждый день занимается изготовлением белья для бойцов. Она отмечает, что потребность в такой одежде стала очевидной в начале войны, когда военные и волонтеры обратились с этой просьбой. Валентина создала универсальную выкройку для разных размеров и сейчас активно шьет для военных.

«Мы все делаем с любовью, даже если нужно отказаться от собственных мелочей, чтобы купить ткань для нашего дела. Мы сплочены и полны сил и идей», — рассказывает Валентина.

Еще одна волонтерша, 76-летняя Юлия, занимается пошивом белья. Она отмечает, что в день можно изготовить три единицы. Помощь армии начала оказывать еще с 2014 года, а сейчас ее друзья и родители воюют на фронте.

"Мы будем делать все, чтобы приблизить победу, вкладывая свою душу и материнскую заботу", - говорит Юлия.

Светлана, 70 лет, принялась вязать короткие носки после того, как на фронте погиб ее родственник. «Каждая пара – это моя молитва и энергия. Они надевают их, когда отдыхают», – рассказывает женщина.

Кроме белья, волонтеры изготавливают теплые коврики, нашоломники, обереги и ортопедические подушки. 81-летняя Любовь, которая присоединилась к волонтерству в прошлом году, ежедневно молится за воинов и работает над своими изделиями.

"Мы получаем пенсию, и обязательно отдаем часть помощи армии. Пусть это небольшие суммы, но мы делаем все возможное", – рассказывает Любовь.

Движение "Бабушки для ВСУ" действует при городском территориальном центре социальной помощи. По словам директора Ольги, к нему присоединились более 500 пенсионерок, среди которых как местные жители, так и переселенцы. Волонтеры говорят, что их цель не только помогать армии, но и поддерживать моральный дух в сложные военные времена.

"Мы хотим помочь и себя поддержать, переживая эти трудности вместе", - добавляет Ольга.

С начала войны участники движения передали на фронт более 11 тысяч изделий, продолжая свою важную работу.

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