Служба безопасности Украины (СБУ) также отметила, что подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители выдвинули подозрение двум руководителям подразделений Сил логистики Вооруженных Сил Украины, обвиняемым в переплате 27,3 миллиона гривен при закупках запчастей для боевых самолетов.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Согласно сообщению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), эти должностные лица злоупотребляли своим служебным положением в пользу представителей двух частных компаний, что помогло им выиграть тендеры на поставку авиационных комплектующих.

НАБУ разъяснило, что подозреваемые способствовали тому, чтобы на тендер подали предложения только от предварительно определенных участников, создавая иллюзию конкурентной борьбы. В то же время предложения, которые могли быть более выгодными, либо были искажены, либо совсем не были учтены.

Как следствие, заключены убыточные контракты, и Силы логистики ВСУ переплатили 27,3 миллиона гривен за продукцию Служба безопасности Украины (СБУ) также отметила, что подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, НАБУ начало проверку министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля. Чиновника подозревают в незаконном обогащении из-за наличия у его тещи квартиры стоимостью 17,7 миллиона гривен.

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