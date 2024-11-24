Они находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала двух агенток российской военной разведки (ГРУ), корректировавших огонь по Украине, используя аккаунты своих родственников.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

По данным контрразведки, задержанными оказались две женщины из Прилукского района. Российские спецслужбы завербовали их дистанционно из-за поиска «быстрого заработка» в Телеграмм-каналах. Их основная задача - сбор и передача координат объектов Сил обороны в Киевской и Черниговской областях.

Для обеспечения конспирации агентки использовали аккаунты своих родственников для связи с российским куратором. Как установило следствие, женщины должны были установить скрытые видеокамеры возле объектов, где базировались украинские военные, чтобы шпионить за ними.

Кроме того, фигурантки пытались определить маршруты перемещения и боевые позиции мобильных огневых групп, обеспечивающих защиту воздушного пространства северных регионов Украины.

Контрразведка СБУ оперативно обнаружила и задержала агенток до того, как они успели приобрести необходимое видеонаблюдение. В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их деятельности в пользу ГРУ.

Обе женщины получили подозрения по статье 111 часов. 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Они находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.