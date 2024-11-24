Физические лица-предприниматели (ФЛП) третьей группы единого налога обязаны уплачивать несколько видов налогов, включая единый налог, ЕСВ и военный сбор.

Единый налог для ФЛП третьей группы может составлять 3% или 5% от дохода в зависимости от выбранной системы налогообложения.

Если предприниматель является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), ставка единого налога составляет 3%. Если же ФЛП не плательщик НДС, то ставка налога увеличивается до 5% от суммы дохода. Для того чтобы применить пониженную ставку 3%, необходимо пройти регистрацию в качестве плательщика НДС.

Кроме того, физические лица-предприниматели обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ), который на 2024 год составляет 22% от минимальной заработной платы. гривен.

Также ФЛП третьей группы должен платить военный сбор. Его ставка для предпринимателей, независимо от того, имеют они наемных работников или нет, составляет 1% дохода. Это кроме того, что наемные работники платят военный сбор по ставке 5%.

Напомним, что Национальный банк (НБУ) не исключает возможность дальнейшего повышения налогов, что может иметь серьезные последствия для экономики страны и повлиять на цены на товары и услуги.

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