В случае сомнений используйте банкоматы, расположенные в помещениях банков, где можно быстро получить помощь.

Если банкомат ПриватБанка изъял или вы забыли в нем банковскую карту, важно знать, что такие карты не возвращаются владельцам.

В таких ситуациях следует обратиться в свой банк для оформления новой карты, пишет Новости.LIVE.

Почему банкомат не возвращает карту?

По правилам ПриватБанка изъятые или оставленные в банкоматах карты — независимо от того, выпущены они этим банком или другим — не подлежат возврату. При потере карты необходимо связаться со своим банком и подать заявку на ее перевыпуск.

Что делать в такой ситуации?

Специалисты ПриватБанка рекомендуют выполнить такие действия, если возникла проблема с банкоматом:

Если банкомат завис

Подождите несколько минут. Иногда устройство возобновляет работу самостоятельно.

Используйте кнопку "Отмена"

Нажмите кнопку "Cancel" на банкомате и удерживайте ее в течение 3-5 секунд. На экране может появиться запрос об аннулировании операции. Удерживая кнопку, подтвердите отмену экрана.

Если банкомат находится в помещении банка,

обратитесь к сотруднику банка, который может оказать помощь.

Если карта все равно не возвращается

Немедленно заблокируйте карту. Это можно сделать через мобильное приложение банка, горячую линию или другой доступный способ.

Не отходите от банкомата, пока карта не будет заблокирована.

Свяжитесь с обслуживающей компанией банкомата

На устройстве обычно указан контактный номер обслуживающей его компании.

Как избежать проблемы в будущем?

Всегда следите за тем, чтобы забрать карту после завершения операции, и убедитесь, что устройство работает корректно, прежде чем начать пользоваться им. В случае сомнений используйте банкоматы, расположенные в помещениях банков, где можно быстро получить помощь.

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