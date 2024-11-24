В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

На Волыни разоблачен начальник РТЦК и СП, который для собственной наживы провернул хитрую схему - за это ему грозит тюрьма.

Подробности сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно материалам следствия, подозреваемые получили от двух военнообязанных лиц 6 тысяч долларов США. За эти средства они обещали обеспечить их постановку на военный учет в РТЦК и СП, обновить учетные данные и выдать военно-учетные документы.

Правоохранители задержали подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины при получении денег.

В ходе обысков по местам их проживания и работы изъяты значительные суммы средств: 60 тысяч долларов США, более 6 тысяч евро и 170 тысяч гривен.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, начальнике одного из отделений РТЦК и СП в Волынской области и гражданину поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Досудебное расследование проводится следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины по оперативному сопровождению Управления стратегических расследований в Волынской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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