Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства".

Законопроект Законопроект №9363 поддержали 271 депутат.

Одним из основных новшеств документа является возможность автоматического ареста средств должников в банках, при этом подключение банков и других финансовых учреждений к информационному взаимодействию будет обязательным.

Законопроект, инициированный Кабинетом Министров Украины, предусматривает несколько важных изменений, в частности:

Установление порядка обращения на денежные средства должника, находящиеся на вкладных (депозитных) счетах.

Внедрение автоматизированного взаимодействия системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг.

Организацию взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами с целью предотвращения отчуждения имущества должником.

Все эти процессы будут автоматизированы.

Также законопроект предполагает автоматическое исключение информации о лице из Единого реестра должников и снятие ареста с средств на его счетах в случае поступления достаточных средств на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Важной новацией является возможность автоматического формирования справки о наличии или отсутствии сведений о личности в Едином реестре должников.

Кроме того, документ предлагает возобновление исполнительного производства при повторном предъявлении исполнительного документа, что позволит избежать дублирования сведений о должниках в реестре.

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