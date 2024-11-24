Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства".
Законопроект Законопроект №9363 поддержали 271 депутат.
Одним из основных новшеств документа является возможность автоматического ареста средств должников в банках, при этом подключение банков и других финансовых учреждений к информационному взаимодействию будет обязательным.
Законопроект, инициированный Кабинетом Министров Украины, предусматривает несколько важных изменений, в частности:
- Установление порядка обращения на денежные средства должника, находящиеся на вкладных (депозитных) счетах.
- Внедрение автоматизированного взаимодействия системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг.
- Организацию взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами с целью предотвращения отчуждения имущества должником.
- Все эти процессы будут автоматизированы.
Также законопроект предполагает автоматическое исключение информации о лице из Единого реестра должников и снятие ареста с средств на его счетах в случае поступления достаточных средств на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.
Важной новацией является возможность автоматического формирования справки о наличии или отсутствии сведений о личности в Едином реестре должников.
Кроме того, документ предлагает возобновление исполнительного производства при повторном предъявлении исполнительного документа, что позволит избежать дублирования сведений о должниках в реестре.
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