В экстренной ситуации это может привести к тому, что водитель не успеет адекватно отреагировать.

Зимой многие водители садятся за руль в теплой верхней одежде, но в некоторых странах за это можно получить значительный штраф.

Это небезопасно, ведь одежда ограничивает движения, а водитель отвлекается от дороги.

В Великобритании каждый восьмой водитель признает, что во время вождения снимает пальто или куртку. Это опасно, поскольку одежда может ограничивать движения, а водитель отвлекается от дороги. на это британская полиция штрафует водителей на 100 фунтов (около 5 200 гривен) за неосторожное вождение.

В Украине водители не получат штраф за снимание верхней одежды во время движения. Однако следует помнить, что это может привести к тому, что водитель отстегнет ремень безопасности, что может нарушить другие правила дорожного движения.

Если из-за этого возникнет аварийная ситуация, которая заставит других участников дорожного движения резко тормозить или изменять траекторию, водитель может быть оштрафован на сумму 1 445 гривен или даже лишен прав на срок до одного года.

Напомним также, что в Украине планируется ввести штрафы за превышение допустимого уровня шума. Сумма штрафа может составить 17 000 гривен, а за повторное нарушение она вырастет до 34 000 гривен.

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