Предприниматели первой группы единого налога, владельцы торговых автоматов и продавцы продукции собственного производства пока могут работать без регистраторов расчетных операций.

Согласно новым требованиям, физические лица-предприниматели, занимающиеся розничной торговлей или оказывающие платные услуги, должны обеспечить возможность безналичных расчетов через банковскую карту .

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров, которое с 1 января 2025 года расширяет круг ФЛПов, обязанных установить POS-терминалы.

Согласно информации от Новости.LIVE, речь идет о том, кому следует зарегистрировать кассовый аппарат в 2025 году и какие штрафы ждут за нарушение.

Что изменится для ФЛП в 2025 году

Постановлением Кабмина №894 было введено обязательное использование кассовых аппаратов для предпринимателей. Сначала это требование касалось ФЛП, работающих в населенных пунктах с населением более 25 000 человек (с 1 января 2023). С начала 2024 POS-терминалы стали обязательными для бизнеса в городах с количеством жителей от 5 000 до 25 000 человек. С 1 января 2025 г. требование распространяется на населенные пункты с численностью до 5 000 человек, то есть даже в сельских магазинах необходимо будет иметь POS-терминал.

Однако предприниматели первой группы единого налога, владельцы торговых автоматов и продавцы продукции собственного производства пока могут работать без регистраторов расчетных операций. Они будут обязаны установить кассовые аппараты только с 1 января 2026 года.

Штрафы за отсутствие POS-терминала

Проверки наличия платежных терминалов были возобновлены в октябре 2023 года. Теперь предпринимателей, нарушающих требования, могут оштрафовать (кроме тех, кто ведет деятельность в зонах активных боевых действий или во время оккупации). Штрафы за нарушение определены в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 163-15):

за нарушение требований по безналичным расчетам - от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 грн);

за повторное нарушение в течение года — от 500 до 1 000 тысяч рублей (от 8 500 до 17 000 грн).

Дополнительно Закон "О защите прав потребителей" (ст. 17) указывает, что потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг и возможность безналично оплачивать их. Если предприниматель ограничивает это право, он может быть оштрафован на сумму 500 тысяч рублей (8 500 грн).

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