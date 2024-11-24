В Украине наблюдается рост случаев самовольного ухода из воинских частей.

Верховная Рада Украины в целом поддержала законопроект, касающийся самовольного ухода от части и дезертирства из зоны боевых дй.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. За этот законопроект проголосовали 253 народных депутата.

Так, согласно тексту законопроекта, предлагается:

Разрешить военным, впервые совершившим самовольное оставление части или дезертирство, вернуться на службу на добровольных началах с продолжением действия их контракта.

Возобновить выплаты денежного довольствия, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения, а также льготы и социальные гарантии по возвращении на службу.

В случае возвращения военных, совершивших первое СЗЧ или дезертирство, возбужденные против них уголовные производства не должны являться основанием для отказа в принятии их на военную службу.

Напомним, глава Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что в Украине наблюдается рост случаев самовольного покидания военных частей (СЗЧ). угрожающей, председатель суда ответил: "Угрожающей".

Кравченко также отметил, что мобилизация и порядок необходимы, но акцентировал внимание на негативном восприятии работы ТЦК, которое, по его мнению, часто искажается в медиа.

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