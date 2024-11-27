За год продукт подорожал более чем на 20%, и это далеко не предел.

Цены на масло в Украине стремительно выросли: 200-граммовая пачка масла жирностью 82% сейчас стоит 80–100 гривен.

Об этом рассказали экономист Олег Пендзин и исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур. Эксперты называют несколько ключевых факторов, повлиявших на удорожание масла.

"В этом году из-за аномальной жары подорожали корма для КРС и резко упали надои. Количество молокосырья уменьшилось, как следствие - начали расти цены", - называет одну из причин Пендзин.

В то же время Дидух объясняет это так:

"У нас за все годы независимости так и не разработали стратегию развития молочного животноводства. Нет достаточной поддержки производителей. Согласно июню по ноябрь в Украине цена на молоко (сырье) выросла на 40%".

Эксперты прогнозируют, что цены на масло могут и дальше расти. Многие украинские производители ориентируются на экспорт, чтобы сохранить рентабельность. Это может сделать дефицит на внутреннем рынке. Импортное масло также недешево: в странах ЕС цена составляет 8–10 евро за килограмм (350–437 гривен).

Кроме того, чтобы минимизировать скачки цен, производители уже уменьшают вес упаковки: на полках появляются пачки масла не по 200 граммов, а по 180 и даже меньше.

Украинцы все чаще выбирают продукты с меньшей жирностью или заменители, такие как спреды. Согласно опросу Центра Разумкова, 44% украинцев вынуждены экономить на еде, поэтому рынок приспосабливается к их платежеспособности.

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