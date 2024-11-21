У жовтні цей показник був на рівні 28,47 гривень, що на 4,06 гривень більше.

На українському ринку ціни на овочі борщового набору, зокрема картоплю, постійно коливаються, зокрема за минулий рік ціна на картоплю в окремих регіонах зросла на 170%.

Як зазначила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові, вартість картоплі у 2024 році зросла майже втричі порівняно з 2023 роком.

Основними причинами такого значного подорожчання стали:

Неврожай через несприятливі погодні умови, зокрема тривалу спеку та посуху влітку 2024 року.

Зменшення площ посівів через економічні труднощі та проблеми з логістикою.

Збільшення витрат на виробництво, включаючи зростання ціни на паливо, добрива та інші ресурси.

Експертка також додала, що в Україні є значне скорочення виробництва картоплі, що також впливає на ціни.

Згідно з даними "Мінфін", на сьогодні середня ціна 1 кг картоплі становить 32,53 гривень. У жовтні цей показник був на рівні 28,47 гривень, що на 4,06 гривень більше.

Середня ціна на молоду картоплю наразі становить 39,90 гривень за кг, що на 0,38 гривень більше порівняно з минулим місяцем.

Водночас, картопля рожевого сорту у листопаді коштує 36,08 гривень за кг, тоді як у жовтні ціна була на 5,31 гривень нижчою — 30,77 гривень.

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