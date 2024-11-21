На українському ринку ціни на овочі борщового набору, зокрема картоплю, постійно коливаються, зокрема за минулий рік ціна на картоплю в окремих регіонах зросла на 170%.
Як зазначила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові, вартість картоплі у 2024 році зросла майже втричі порівняно з 2023 роком.
Основними причинами такого значного подорожчання стали:
Неврожай через несприятливі погодні умови, зокрема тривалу спеку та посуху влітку 2024 року.
Зменшення площ посівів через економічні труднощі та проблеми з логістикою.
Збільшення витрат на виробництво, включаючи зростання ціни на паливо, добрива та інші ресурси.
Експертка також додала, що в Україні є значне скорочення виробництва картоплі, що також впливає на ціни.
Згідно з даними "Мінфін", на сьогодні середня ціна 1 кг картоплі становить 32,53 гривень. У жовтні цей показник був на рівні 28,47 гривень, що на 4,06 гривень більше.
Середня ціна на молоду картоплю наразі становить 39,90 гривень за кг, що на 0,38 гривень більше порівняно з минулим місяцем.
Водночас, картопля рожевого сорту у листопаді коштує 36,08 гривень за кг, тоді як у жовтні ціна була на 5,31 гривень нижчою — 30,77 гривень.
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