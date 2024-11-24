Агентша ФСБ, которая шпионила под видом волонтера в Запорожье, получила наказание во время судебного процесса.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно доказательствам, собранным Службой безопасности Украины, женщина, действовавшая под оперативным псевдонимом «007», была приговорена к 15 годам лишения свободы.

Ее задержали сотрудники СБУ в августе 2022 г., когда она осуществляла разведку на базах Сил обороны Украины в Запорожье. Оказалось, что злоумышленницу завербовали на территории временно оккупированного Пологовского района, после чего она была направлена ​​в Запорожье под видом волонтера.

Прибыв в город, женщина пыталась установить контакты с украинскими военными, чтобы использовать их для сбора разведданных. По заданию российских кураторов, она должна была передавать координаты штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья.

Для связи с оккупантами агент использовал анонимный чат в мессенджере, где получала задания и отправляла «отчеты» о своей деятельности.

Во время задержания СБУ также приняла комплексные меры по защите стратегических объектов Сил обороны Украины.

По результатам расследования, женщина признана виновной в государственной измене (ст. 111 УК Украины), совершенной в условиях военного положения. Дело расследовалось сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Запорожской области.

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