С начала осени большинство овощей и фруктов подорожали на рынках и в магазинах, однако, в отличие от других продуктов, цена на морковь сейчас стабилизировалась и начала снижаться.

Об этом пишут аналитики EastFruit .

Что явилось причиной удешевления моркови?

Снижение стоимости моркови на украинском рынке можно заметить в последние недели. Согласно данным производителей, спрос на этот корнеплод оставляет желать лучшего.

Основной причиной снижения цен является то, что оптовики закупают морковь по мере надобности, избегая крупных закупок на длительное хранение, что отрицательно сказывается на ценах в целом.

Пока производители предлагают морковь по цене от 15 до 23 гривен за килограмм (0,36 – 0,56 доллара за килограмм), что на 21% дешевле, чем на прошлой неделе.

Эксперты указывают, что основным фактором удешевления является сезонное увеличение предложения при умеренном спросе на продукт, чтобы ускорить продажи, вынужденные снижать цены.

Однако, несмотря на понижение стоимости, морковь в Украине все еще остается в 2,4 раза дороже, чем в этот же период прошлого года. Этот рост цен аналитики объясняют существенным снижением урожайности из-за аномально сухого лета.

Также Politeka писала о том, что цены на продукты питания в Украине продолжают расти, и этот тренд, вероятно, продлится и в следующем году.