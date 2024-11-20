Ціни на продукти харчування в Україні продовжують зростати, і цей тренд, ймовірно, триватиме й у наступному році.

Економісти пояснюють збільшення цін кількома факторами, зокрема аномальною спекою та посухою, а також зменшенням доходів українців.

Про це в ефірі Громадського радіо зазначив економіст Олег Пендзин. Він додав, що особливо сильно постраждали виробники картоплі та зернових — цього року вони зібрали на 30% менше картоплі і на 10 мільйонів тонн менше зерна порівняно з попереднім роком.

Олег Пендзин зазначає, що зростання цін на харчі стало відчутним для українців. Наприклад, хліб подорожчав на 15% у порівнянні з минулим роком, а овочі — удвічі більше. Але, за словами економіста, це ще не межа. Вплив на ціни має не лише скорочення врожаю, а й зменшення реальних доходів населення. Тепер більшість українців намагаються економити, купуючи дешевші продукти, що сприяє додатковому попиту на бюджетний сегмент продуктів, і, як наслідок, ще більшому здорожчанню цієї групи товарів.

"Дослідження, яке опублікував Центр Разумкова, показало, що 44% українців економлять на харчах. Тобто вони обирають продукти дешевші й гіршої якості для того, щоби забезпечити свій споживчий кошик", — зазначає Пендзин.

Відповідно м'ясо, порівняно з жовтнем минулого року, здорожчало лише на 1-2%, а от ціни на овочі зросли вдвічі.

Ще одним важливим фактором, який вплине на здорожчання, є затвердження проекту державного бюджету на 2025 рік, в якому передбачено "замороження соціальних стандартів". Це, за словами Пендзина, означає, що рівень доходів населення не збільшиться, і українці будуть змушені все більше орієнтуватися на дешевші варіанти продуктів.

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