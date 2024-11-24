Недостаточное количество осадков не позволило этим культурам созревать, а некоторые из них просто сгорели.

Цены на овощи в этом сезоне значительно выросли из-за жаркой и засушливой погоды, которая негативно повлияла на урожай и уменьшила количество качественной продукции, однако ситуация изменилась, и цены на большинство овощей, в частности на картофель, удалось стабилизировать благодаря импортным поставкам.

Цены на картофель в Украине стабильно держатся на уровне 23-25 ​​гривен за килограмм благодаря импорту, который увеличил предложение на рынке и помог удержать цены, рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью "Общественному радио".

Он пояснил, что нынешний урожай овощей сильно пострадал из-за летней жары, что привело к значительным потерям в урожае.

Засушливая погода отрицательно сказалась на развитии многих культур, таких как свекла, морковь, капуста и картофель, потери которых в отдельных хозяйствах составили 30% и более. Недостаточное количество осадков не позволило этим культурам созревать, а некоторые из них просто сгорели. Проблемы с качеством продукции затронули также лук, который не удалось вовремя собрать из-за осадков, повлекших его порчу. Тем не менее, отчасти ситуацию компенсирует импорт.

Также Politeka писала о том, что цены на продукты питания в Украине продолжают расти, и этот тренд, вероятно, продлится и в следующем году.