Цены на овощи в этом сезоне значительно выросли из-за жаркой и засушливой погоды, которая негативно повлияла на урожай и уменьшила количество качественной продукции, однако ситуация изменилась, и цены на большинство овощей, в частности на картофель, удалось стабилизировать благодаря импортным поставкам.
Цены на картофель в Украине стабильно держатся на уровне 23-25 гривен за килограмм благодаря импорту, который увеличил предложение на рынке и помог удержать цены, рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью "Общественному радио".
Он пояснил, что нынешний урожай овощей сильно пострадал из-за летней жары, что привело к значительным потерям в урожае.
Засушливая погода отрицательно сказалась на развитии многих культур, таких как свекла, морковь, капуста и картофель, потери которых в отдельных хозяйствах составили 30% и более. Недостаточное количество осадков не позволило этим культурам созревать, а некоторые из них просто сгорели. Проблемы с качеством продукции затронули также лук, который не удалось вовремя собрать из-за осадков, повлекших его порчу. Тем не менее, отчасти ситуацию компенсирует импорт.
Также Politeka писала о том, что цены на продукты питания в Украине продолжают расти, и этот тренд, вероятно, продлится и в следующем году.
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