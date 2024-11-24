Ожидается, что инфляция превысит 10% к концу года, но начнется понижение весной 2025-го.

В октябре 2024 года оптовые цены на промышленную продукцию по сравнению с прошлым годом выросли на 24,5%. С

Рост цен в Украине составил 26%, а на экспорт – 11,9%, свидетельствуют данные Госстата.

Согласно статистике, в секторе пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 14,7%. Кроме того, в Украине цены выросли на 15%, а на экспорт – на 13,5%.

Больше всего подорожали молочные продукты – их стоимость поднялась на 21,2%, в том числе в Украине – на 20,2%. Также подорожало мясо, цены на которые выросли на 13,5%, в том числе на внутреннем рынке – на 13,8%.

Цены на сахар, напротив, снизились на 3,9% за год, в том числе в Украине – на 3%.

Как сообщил Госстат, потребительские цены в Украине за октябрь выросли на 1,8%, а годовая инфляция достигла 9,7%. Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 10,8%.

По прогнозам НБУ, инфляционное давление сохранится из-за снижения предложения определенных продуктов, роста спроса из-за бюджетных расходов, высоких темпов роста зарплаты и дефицита электроэнергии в отопительный сезон. Ожидается, что инфляция превысит 10% к концу года, но начнется понижение весной 2025-го и достигнет 6,9% к концу того же года.

Повышение оптовых цен обычно отражается на розничных ценах с задержкой за несколько месяцев.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.