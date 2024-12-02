Мужчина обратился в суд с иском, поскольку считал, что при наложении административного взыскания была нарушена процедура.

В Харькове суд упразднил штраф, наложенный на местного жителя за нарушение правил военного учета.

Как пишут в Новости LIVE, об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на платформе Опендатабот. Штраф был наложен после того, как мужчина отказался от прохождения военно-врачебной комиссии, на которую его пригласили представители Территориального центра комплектования.

Инцидент произошел в октябре, когда мужчину остановили представители ТЦК для проверки документов. Он предоставил все необходимые бумаги, среди которых паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и справка о военном учете. Также он сообщил, что имеет троих несовершеннолетних детей и готовит документы для получения отсрочки от призыва. После проверки документов мужчину доставили в медучреждение для прохождения ВЛК, но он отказался от этой процедуры.

Поэтому ему вручили повестку, но вместо того, чтобы предоставить ее в письменном виде, его только зарегистрировали в электронной очереди для уточнения персональных данных. Когда мужчина пришел на следующий день, ему во второй раз предложили пройти ВЛК, но он снова отказался, после чего был составлен протокол и наложен штраф.

В суде мужчина заявил, что во время составления протокола были нарушены законные процедуры, в частности, не было указано, какие именно данные он должен был уточнить, и была допущена ошибка в его фамилии. Соответственно, он потребовал отменить штраф. ТЦК считал свои действия правомерными, указывая, что мужчина не воспользовался возможностью уточнения своих данных, нарушив правила военного учета.

Однако суд, изучив дело, пришел к выводу, что действия ТЦК были незаконными. Как результат, иск мужчины был удовлетворен. Суд упразднил штраф, указав на нарушение прав истца, предусмотренных Конституцией Украины и действующим законодательством.

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