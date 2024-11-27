В Украине во время мобилизации ТЦК имеют право проверять документы военнообязанных, в частности для уточнения данных об их жизни, семье и деятельности.

Однако есть определенные пределы, поэтому определенную информацию гражданин не обязан предоставлять по требованию ТЦК .

Адвокат Елена Андреева для Новости LIVE объяснила, что граждане не обязаны делиться информацией о третьих лицах, а также данными, касающимися их личной жизни. Например, сведения о родственных связях, личных отношениях или частных обстоятельствах не могут являться требованием ТЦК, если они не связаны с обновлением основных данных.

Однако важно, что персональные данные, касающиеся семейного положения, места работы или изменения контактной информации, должны быть обновлены и сообщены в ТЦК. Это необходимо для поддержания актуальности военного учета, а также для определения права на отсрочку или освобождение от мобилизации.

Адвокат подчеркнула, что даже если в ТЦК работает товарищ или родственник, они обязаны соблюдать профессиональные стандарты и не разглашать личную информацию, полученную в ходе выполнения своих обязанностей. Закон "О защите персональных данных" четко определяет, что для обработки таких данных необходимо разрешение личности. Поэтому если работник ТЦК использует личные связи для получения информации без разрешения, это может быть нарушением законодательства.

В случае необходимости передачи таких данных лицо имеет право на защиту своих прав и конфиденциальности, а ТЦК должны обеспечить защиту информации в соответствии с законом.

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