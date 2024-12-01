В компании "Киевстар" напомнили украинцам важную информацию о сроках действия мобильных номеров, а также о условиях их продления.

Срок действия SIM-карты "Киевстар" с любым тарифным планом автоматически продлевается, но только если абонент выполняет определенные условия.

Срок, на который автоматически продлевается действие номера с тарифом предоплаты, составляет 365 дней, а для контрактных номеров – всего 60 дней.

Чтобы срок действия карты "Киевстар" был продлен, абоненту необходимо выполнить хотя бы одно из следующих условий:

любой вызов длительностью от секунды (входящий, исходящий, переадресованный, кроме вызовов на автоответчик);

вызов на любой бесплатный номер (0800...);

получить SMS с номера 0920003700 (ПриватБанк);

пополнить счет на любую сумму;

оплатить пакет минут, SMS или Интернета;

отправить любое SMS, осуществить платную интернет-сессию или USSD-запрос;

использование CPA (контент-услуг).

Проверить дату активации номера, если у вас контракт, можно в приложении "Мой Киевстар" (раздел Обзор/Дополнительная информация).

"Оператор имеет право остановить предоставление услуг, если абонент не пользуется услугами связи по номеру более 60 дней", - отмечают на официальном сайте "Киевстар".

Дата, до которой необходимо активировать номер предоплаченной связи, указана на обложке пакета, а чтобы узнать срок действия номера, отправьте запрос на *114#. Дата как активации, так и конечного срока действия указывается в формате включительно с указанным числом.

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