В "Киевстаре" объяснили, при каких условиях ваш мобильный номер может быть аннулирован, и как можно этого избежать.

Абонент "Киевстар" на официальной странице оператора в Facebook пожаловался на прекращение работы мобильного номера после более чем 20 лет пользования.

По словам клиента, проживающего за границей и редко пользовавшегося номером "Киевстар", внезапно для себя он обнаружил, что оператор аннулировал номер, не отправив никакого уведомления. При этом телефон не был выключен, а постоянно лежал на столе на зарядке.

После этого клиент пытался зарегистрировать номер на себя, чтобы не потерять его, но в "Киевстар" сообщили, что это возможно сделать только офлайн в магазине, которых за границей нет.

Единственное решение, которое предложили абоненту в итоге, – это выкупить свой номер, когда он станет доступным для покупки в онлайн-магазине.

"Именно этого номера пока там нет, но похожие стоят 2000 грн", - подчеркнул клиент.

Как пояснил представитель компании "Киевстар", номер действительно могут аннулировать, а вся информация о сроках действия номера и способах его продления описана на официальном сайте.

За месяц до аннулирования номера оператор отправляет SMS, в котором предупреждает о возможной блокировке, и тогда номер можно восстановить, пополнив счет на любую сумму любым способом в течение месяца.

"Пополнить счет следует в течение 30 дней с даты истечения срока действия. В противном случае, номер будет аннулирован без возможности его обновления", – отметили в "Киевстар".

Кроме того, "Киевстар" действительно имеет право использовать номера, которыми не пользовались и у которых истек срок действия, для новых стартовых пакетов.

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