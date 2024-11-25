ринятие этого законодательного акта будет способствовать уменьшению количества грубых и систематических правонарушений.

Проезд на красный сигнал светофора будет признан серьезным нарушением ПДД, за которое водителей не только будут штрафовать, но и могут временно лишать прав.

Документ уже опубликован на сайте парламента. В настоящее время в Комитете Верховной Рады прорабатывают соответствующий законопроект.

Законопроект №12172 предусматривает ужесточение наказаний для водителей за повторные нарушения ПДД. Принятие этого законодательного акта будет способствовать уменьшению количества грубых и систематических правонарушений, что в свою очередь позволит снизить уровень смертности и травматизма на дорогах.

Согласно проекту закона, вводится административная ответственность за повторные нарушения таких правил дорожного движения: проезд пешеходных переходов, непредпочтение пешеходам на нерегулируемых переходах, проезд на красный сигнал светофора или жест регулировщика, нарушение правил проезда перекрестков, а также нарушение правил обгона и встречного разъяснения. езду.

Так, за повторное совершение этих нарушений в течение года после наложения штрафа предусматривается штраф в размере 60 тысяч рублей.

Если же нарушение совершается лицом, уже дважды в течение года подвергавшимся административному взысканию за любое из этих правонарушений, штраф будет составлять 150 минимумов, а также будет налагаться лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

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