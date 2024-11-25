55-летний местный безработный, попавший во внимание российских спецслужб из-за своих прокремлевских сообщений.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд вынес приговор еще одному российскому информатору, работавшему на территории Донбасса.

Об этом сообщили в СБУ.

Он способствовал врагу, корректируя обстрелы украинских военных на Славянском направлении, в частности, по опорным пунктам обороны и огневым позициям дальнобойной артиллерии ВСУ.

Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ в ноябре 2022 года во время проведения контрдиверсионных мероприятий в Славянске. Учитывая сотрудничество с правоохранительными органами, суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

Согласно следствию, осужденным является 55-летний местный безработный, попавший во внимание российских спецслужб из-за своих прокремлевских сообщений в запрещенной соцсети «Одноклассники». Он поддерживал связь с кафирами через анонимный чат в мессенджере, куда отправлял геолокационные данные потенциальных целей. Для сохранения конфиденциальности, информатор регулярно удалял переписку с русским куратором.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника изъяли ноутбук и мобильные телефоны, которые он использовал для связи с врагом.

По материалам следствия Службы безопасности суд признал его виновным по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, расположении или движении ВСУ и других военных формирований).

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