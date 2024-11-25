Клиентка ПриватБанка обратилась в суд, когда обнаружила, что ее депозит на сумму 40 тысяч евро пропал - банк отказался помочь в возвращении средств.

Об этом идет речь в решении Шевченковского районного суда Черновцов.

В 2011 году женщина открыла депозит в 40 тысяч евро в ПриватБанке, условия которого предусматривали автоматическое продление ежегодно. В марте 2023 года, вернувшись из-за границы, она обратилась в банк для возврата вклада и выплаты процентов. Однако оказалось, что средства исчезли. Женщина заподозрила мошенничество и подала заявление в полицию. В свою очередь, банк заявил, что депозит был досрочно закрыт из-за доступа к онлайн-банкингу "Приват-24" с помощью ее личных данных.

В ПриватБанке заявили, что досрочное закрытие депозита произошло из-за доступа к системе "Приват-24" с использованием личных данных клиентки. Вход в онлайн-банкинг был осуществлен под ее авторизацией, с использованием привычного устройства. Средства были переведены на карточные счета и сняты через банкомат, при этом был корректно введен ПИН-код карты. Для выполнения этих операций, отметили в банке, использовались финансовый телефон и другая конфиденциальная информация истицы.

Однако суд принял решение в пользу клиентки, обязав ПриватБанк вернуть ей 40 тысяч евро. Суд установил, что банк не смог предоставить достаточные доказательства того, что женщина разглашала свои конфиденциальные данные или способствовала снятию средств со счета. Таким образом, отказ банка в возврате средств был признан неправомерным, а иск о возврате депозита был удовлетворен.

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