В Украине в разы могут увеличить выплаты при рождении ребенка – два законопроекта уже в Раде.

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка – в Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта, предусматривающих повышение первой выплаты в 2-2,5 раза.

Документы опубликованы на сайте Рады.

Сейчас при рождении ребенка украинцы получают единовременную выплату в размере 10 320 грн, а затем – ежемесячно по 860 грн в течение трех лет (всего 41 280 грн).

Согласно одному из новых законопроектов (№12184-1), первая выплата может увеличиться до 24 тыс. грн (с учетом минимальной зарплаты в 8 тыс. грн.). Дополнительно предполагается ежемесячная выплата по 8 тыс. грн в течение 35 месяцев, что даст общую сумму 304 тыс. грн. грн.

Авторы этого законопроекта – группа народных депутатов во главе с внефракционным Дмитрием Разумковым. Альтернативный законопроект (№12184-2), разработанный депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Микишей, предусматривает первую выплату в размере 25 630 грн и ежемесячное пособие по 2 563 грн, что в сумме дает 115 335 грн за весь период.

Согласно официальной статистике, в 2020 году в Украине родилось 289 699 детей, а в 2022 году это количество снизилось до 199 619 – самый низкий показатель за последние годы. В 2023 году в Украине родилось более 180 тысяч детей, что на треть меньше, чем до начала войны.

По состоянию на июнь 2024 года рождаемость сократилась в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом: 87655 детей против 132595. В целом, с 2013 года в Украине наблюдается спад рождаемости, а к 2013 году ежегодно рождалось около 500 тысяч детей.

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