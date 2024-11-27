Вся необходимая информация для украинцев появится на сайте "Киевстар" в день запуска новых тарифов.

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал запуск трех новых тарифов, которые появятся 29 ноября 2024 - эти тарифы будут доступны для абонентов предоплаты.

Об этом сообщили в самом операторе Киевстара.

По информации самого оператора, новые тарифные планы будут называться:

LOVE UA Свет;

ЛЮБОВЬ UA Force;

СуперГиг – специальный тариф для Интернета.

В тарифах LOVE UA Свет и LOVE UA Сила, а также тарифе LOVE UA Магнит абоненты смогут подключать акционные «Суперсили Безлим», позволяющие получить безлимитный Интернет, звонки или SMS. При этом срок действия акционных Суперсил продлен до 30 июня 2025 включительно.

Пока оператор не раскрыл детали по стоимости и наполнению новых тарифов. Вся необходимая информация появится на сайте "Киевстар" в день запуска тарифов.

Также с 29 ноября 2024 года для подключения будет закрыто несколько текущих тарифов, однако для тех, кто уже пользуется этими тарифами или подключит их до 28 ноября включительно, условия будут оставаться неизменными. Обновленные названия тарифов будут выглядеть так:

LOVE UA Свет 2024;

LOVE UA Песня 2024;

ЛЮБОВЬ ЮА Сила 2024;

Суперконцерт 2024.

Как отмечает оператор, если текущий тариф не отвечает вашим потребностям, изменение тарифного плана может быть выгодным решением. Операторы мобильной связи предлагают разнообразные варианты, позволяющие выбрать самый лучший план в зависимости от ваших потребностей в минутах, SMS, мобильном интернете и других услугах.

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