Злоумышленник находится под стражей – за свои действия священник может получить до 8 лет заключения.

Служба безопасности Украины задержала клирика Харьковской епархии УПЦ (МП), подозреваемого в шпионаже в пользу России и передачи информации о силах обороны Харьковщины.

Подробности раскрыла пресс-служба СБУ.

По данным следствия, священник, выполняя задачи российских спецслужб, сливал информацию о Силах обороны в регионе. В частности, он пытался определить численность личного состава и вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова. Кроме того, протоиерей отслеживал маршруты перемещения техники ВСУ на передовую.

Полученную информацию клирик передавал агрессору через мессенджеры, обозначая локации на Картах Google и предоставляя подробное описание позиций украинских сил.

По информации СБУ, эти данные планировалось использовать для подготовки ракетных и бомбовых ударов по позициям украинских охраняющих Харьков войск.

Своевременное разоблачение информатора и задержание предотвратили атаки врага. Следствие установило, что 43-летний священник начал сотрудничать с российскими спецслужбами в октябре 2024 года. Он родился в Мелитополе, с 2009 по 2018 год находился в России, а затем поселился в Харькове, где работал ИТ-специалистом в епархиальном управлении УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с оккупантами, а также российские рубли и кремлевские награды.

СБУ объявила священнику подозрение по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ, разрешающей их идентификацию на местности). Злоумышленник находится под стражей. За свои действия он может получить до 8 лет тюрьмы.

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