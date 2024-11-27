В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, предусматривающий усиление административной ответственности за систематические нарушения ПДД.

Об этом рассказал аналитик кампании "За безопасные дороги" Николай Ильчук, комментируя инициативу парламента по повышению штрафов для водителей. Если закон будет принят, водителям предстоят увеличенные штрафы за повторные нарушения и возможность временного лишения прав на управление транспортным средством.

Сейчас максимальные штрафы за нарушения, такие как проезд на запрещенный сигнал светофора или неправильный проезд пешеходного перехода или перекрестка, составляют 350-510 гривен, и эта сумма не меняется даже если нарушение повторяется.

Согласно новому законопроекту, штрафы за определенные нарушения могут быть значительно повышены при повторении. В частности, за повторное нарушение в течение года штраф удвоится до 1020 гривен, а за третье нарушение утроится до 2550 гривен. Кроме того, водителя могут лишить прав на управление транспортным средством на срок от шести до 12 месяцев.

Законопроект также предусматривает повышение штрафов за такие нарушения, как непредпочтение пешеходам на нерегулируемых переходах, проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение правил проезда перекрестков и неправильный обгон или нарушение правил встречного разъезда.

В то время как в странах ЕС широко применяются системы штрафных баллов, в Украине решили ограничиться лишь повышением штрафов. Это связано с трудностями в внедрении такой системы на уровне технологий и законодательства. В частности, в Польше уже более 15 лет действует система штрафных баллов, по которой водители получают определенное количество баллов за каждое нарушение и эти баллы могут привести к потере права управления.

Эксперты отмечают, что новый законопроект не предусматривает изменения наказания за столь серьезные нарушения, как превышение скорости и управление в состоянии алкогольного опьянения, поскольку для них уже существуют отдельные санкции, включая лишение прав. Кроме того, автоматическая фиксация превышения скорости с помощью камер не позволяет оперативно налагать штрафы за баллы, поскольку камеры не могут идентифицировать водителя на месте нарушения.

Если законопроект будет принят, изменения могут вступить в силу практически сразу. Это позволит быстро оценить эффективность новшеств и подготовить почву для дальнейших реформ в сфере безопасности дорожного движения.

Источник: village.com.ua

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