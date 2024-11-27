Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения, а также продолжают работу по установлению всех участников этой незаконной схемы.

В Буковине сотрудники СБУ разоблачили руководителя общественной организации ветеранов, провернувшего схуму наживы на мужчинах, желавших избежать призыва на службу.

Об этом сообщили в СБУ Буковины. В течение года мужчина обманул около 500 буковинцев призывного возраста.

По данным правоохранителей, организатор мошеннической схемы создал общественную организацию в апреле 2023 года и начал набирать членов среди знакомых, уверяя их, что удостоверение этой организации позволит избежать мобилизации, а также беспрепятственно передвигаться по территории Украины и избегать проверок на блокпостах. За каждое удостоверение злоумышленник потребовал 1500 долларов, а также дополнительно просил уплатить 5000 гривен в качестве взноса на счет организации.

После получения денег руководитель организации инструктировал своих «клиентов» вводить в заблуждение военных и правоохранителей, говоря, что они работают на одно из украинских спецподразделений и выполняют секретные задачи. Так, злоумышленник смог обмануть более полу тысяч человек, в том числе тех, кто не обновил свой военный учетный вопрос вовремя.

Во время обыска у задержанного изъяли готовые удостоверения, списки лиц, желающих получить фальшивые документы, а также компьютеры с доказательствами его незаконной деятельности, анкеты и заявления. Кроме того, обнаружены таблички на лобовое стекло автомобилей.

СБУ задержала руководителя общественной организации и выдвинула подозрение за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения, а также продолжают работу по установлению всех участников этой незаконной схемы и привлечению виновных к ответственности.

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