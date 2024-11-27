Позитивным моментом является то, что после праздников цены должны стабилизироваться, и уже в начале января может наступить так называемое ценовое плато.

В ноябре цены на продукты питания резко выросли, особенно на основные товарные группы. Однако декабрь сулит временное замедление этого процесса, хотя только на первые две недели.

Такой прогноз озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, хотя в первой половине декабря цены будут оставаться относительно стабильными, уже с 15 декабря можно ожидать новую волну удорожания. Особенно будут расти цены на продукты, которые до этого дорожали в меньшей степени – мясо, копченость, мясопродукты и рыба.

Также подорожают яйца. Эти процессы обусловлены повышенным спросом в канун праздников, когда люди активно закупают продукты для новогодних застолий.

Рост цен перед праздниками – это традиционное явление. Однако наибольшее подорожание ожидается во второй половине декабря, когда наступит Новый год.

Сегодня средняя цена куриных яиц составляет 63–64 гривны за десяток, но этот уровень, вероятно, не сохранится. Также подорожают мясо, копченость и рыба. Позитивным моментом является то, что после праздников цены должны стабилизироваться, и уже в начале января может наступить так называемое ценовое плато. После новогоднего ажиотажа спрос на продукты снизится, и большинство украинцев уже потратит большую часть своих средств на праздники.

Источник: Главред.

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