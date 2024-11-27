С начала вторжения в Украине возбуждено почти 90 тысяч дел по фактам самовольного ухода из воинской части и дезертирства.

Увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах должно помочь решить одну из самых больших проблем украинской армии – это самовольное оставление части.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич в эфире ТСН.Неделя.

Баргилевич отметил, что проблема психологической подготовки военных остается важной, и с ней активно работают. опыт гражданской жизни.

“В армию идут разные люди. Кто-то стойко стоит на позиции. Кто-то из гражданской жизни менее психологически подготовлен”, - заметил он.

Потому, как пояснил генерал, было принято решение увеличить срок базовой военной подготовки с одного месяца до полутора. Это позволит новобранцам лучше адаптироваться к коллективу, а также обеспечит более качественную подготовку к выполнению боевых задач. Баргилевич подчеркнул, что это решение является важным шагом для уменьшения стрессовых и психических расстройств среди военных.

"Это больше позволит подготовиться человеку", - убежден начальник Генштаба ВСУ.

К слову, ранее президент Зеленский говорил, что "даже в идеальных бригадах" есть случаи СЗЧ, и объяснил это усталостью от войны.

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