В Лубенском суде Полтавской области вынесли приговор мужчине, незаконно присвоившему средства гуманитарной организации "Красный Крест".

Как стало известно из приговора, эти деньги предназначались как компенсация за временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в его квартире во время военного положения, хотя эти люди уже давно уехали.

По информации из обнародованного приговора в Едином государственном реестре судебных решений, обвиняемый — житель Лубен, Полтавская область, работающий сторожем в академическом лицее Европейский. В феврале 2023 года он подал заявление в исполком, в котором отметил, что в его квартире в течение января того же года проживали три переселенца. Однако эта информация оказалась неправдой, поскольку ВПЛ еще в декабре выехали в Харьков.

Несмотря на это, 11 мая 2023 года "Красный Крест" перечислил ему 2 790 гривен в качестве компенсации. .Таким образом, мужчина незаконно получил еще 2 790 гривен компенсации.

В результате суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве, совершенном повторно, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен.

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